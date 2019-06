Konkurs o miano najlepszego policjanta „Świętokrzyskiej Drogówki” rozstrzygnięty. Data publikacji 07.06.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka minut po godzinie 15 zakończyła się rywalizacja w XXXII edycji wojewódzkich eliminacji konkursu pn. „Policjant Roku Ruchu Drogowego”. 14 najlepszych policjantów drogówki ze wszystkich komend garnizonu świętokrzyskiego zmierzyło się w sześciu konkurencjach. Po kilkugodzinnych zmaganiach puchar zwycięscy trafił do rąk sierż.szt. Mateusza Strójwąsa z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Gratulacje otrzymał od Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artura Bieleckiego i zaproszonych gości.

Punktualnie o godzinie 7:00 w sali szkoleniowej Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, 14 funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego ze wszystkich komend województwa świętokrzyskiego rozpoczęło rywalizację o miano „ Najlepszego Policjanta Świętokrzyskiej Drogówki”. Dwóch najlepszych uczestników będzie reprezentować nasz garnizon w XXXII edycji ogólnopolskiego konkursu „ Policjant Roku Ruchu Drogowego”. Pierwszą z konkurencji był test wiedzy składającego się z 36 pytań. Kolejnym etapem zawodów był test wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Następnie policjanci wykazywali się szybkością i celnym okiem podczas konkurencji rozgrywanej na strzelnicy. Dalsze zmagania odbyły się na placu manewrowym. Ta część zawodów wymagała od uczestników dużego opanowania, szybkości i precyzji. Była to jazda sprawnościowa motocyklem służbowym. Po zajściu z placu policjanci udali się do budynku Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, gdzie przystąpili do kolejnego testu sprawdzającego praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W kolejnej konkurencji funkcjonariusze musieli zmierzyć się z ruchem ulicznym na skrzyżowaniu ulicy Warszawska z ulicą Orkana. Przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej kierowali ruchem drogowym. Tu nie było miejsca na błędy. Policjant kierujący ruchem musi używać wielu zmysłów aby ruch odbywał się płynnie, a co najważniejsze bezpiecznie. Po powrocie na teren jednostki przy ulicy Kusocińskiego na zawodników czekała ostatnia konkurencja. Jazda sprawnościowa radiowozem. Ich zadaniem było przejechać jak najszybciej i bezbłędnie trasę po wyznaczonym torze.

Po podsumowaniu punktacji ze wszystkich konkurencji poznaliśmy zwycięzcę całego turnieju.

Najlepszym policjantem ruchu drogowego świętokrzyskiej policji po raz drugi z rzędu został sierż.szt. Mateusz Strójwąs reprezentujący Komendę Miejską Policji w Kielcach. Drugie miejsce zajął st.sierż. Przemysław Łabęcki również z komendy miasta Kielce, a na trzecim miejscu uplasował się reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Busku- Zdroju mł.asp. Artur Wojciechowski .

Zwycięzcom osobiście pogratulował m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki. W uroczystości wzięli również udział Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renata Janik, wiceprzewodniczący ZW NSZZ policjantów woj. świętokrzyskiego Ryszard Skrzątek. Obecnością również zaszczycił Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach Pan Czesław Dawid. W uroczystościach nie zabrakło kadry kierowniczej z komend garnizonu świętokrzyskiego z Panem Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach kom. Tomaszem Janikiem na czele.

Organizatorem konkursu był Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Patronat honorowy objął przewodniczący Związków Zawodowych NSZZ policjantów województwa świętokrzyskiego.

Opr. AM/DJ

Źródło: KWP w Kielcach